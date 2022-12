Atletico Madrid | tre club su Joao Felix

Simeone sarebbe in vantaggio sulle due big italiane interessate a rinforzarsi in difesa. Stando infatti al portale spagnolo 'AS', Il Cholo avrebbe già un nome ideale per rinforzare la rosa dei ...Come avrete visto nella foto in apertura, la campagna pubblicitaria per l'apertura dello store è stata incentrata sulla frase 'Raúl es culer', e scrivere questa frase avuol dire " ...Calciomercato Juventus, Simeone in vantaggio sulle due italiane per un colpo in difesa: tutti i dettagli della possibile operazione.Un Marocco strepitoso al Mondiale in Qatar trascinato da un super Ziyech, che non trova tanto spazio al Chelsea: scambio da urlo ...