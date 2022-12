Atletico Madrid | sfida alla Roma per un difensore

E dire che l'attaccante dell'era stato l'artefice del momentaneo vantaggio delle Furie ...Gli altri club, compreso l', perderebbero dal 50% al 60% dei loro ricavi. Insieme al presidente della Liga, ad illustrare il rapporto c'è anche il direttore delle operazioni ...Giovane difensore di grandi speranze questo Per Schuurs, attualmente infortunato alla spalla, ma che potrebbe essere pronto per la ripresa del campionato. Il difensore arrivato in estate ...Il fan nipponico prende in giro l'attaccante spagnolo e il suo video ottiene più di un milione di visualizzazioni in poche ore ...