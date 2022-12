TGCOM

In giornata sarò adper incontrare il Primo Ministro kmitsotakis. Visiterò l'Ambasciata d'Italia'. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. TI POTREBBE INTERESSAREIgnoti hanno incendiato nella notte adun'automobile della consigliera Susanna Schlein, n.2 dell'ambasciata italiana in Grecia. L'auto e' andata completamente distrutta dopo un'esplosione. Lo riferisce in una nota la Farnesina, che "... Atene, bruciata auto della diplomatica Susanna Schlein (sorella di Elly) In Grecia è stata bruciata l’auto della diplomatica Susanna Schlein: si sospetta l’atto intimidatorio.Atto intimidatorio contro Susanna Schlein, Primo Consigliere diplomatico all'ambasciata italiana ad Atene: la sua auto è stata data alle fiamme e si è completamente distrutta dopo un'esplosione. La Fa ...