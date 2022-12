(Di venerdì 2 dicembre 2022) Durante la notte adignoti hanno incendiato l’automobile di Susannain Grecia. Svegliata da alcuni botti in rapida successione,si è accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto vicina alla quale è stata rinvenuta una molotov con la miccia semi-consumata. La polizia sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà alla: «Attentatoil Primo Consigliered’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susannaper esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò adper incontrare il Primo Ministro ...

Oggi sarò adper incontrare il Primo Ministro kmitsotakis . Visiterò l'Ambasciata d'Italia". Anche la premier Giorgia Meloni lo ha fatto: "Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo ...... né provato delle forzature con la maggioranza", ha comunque precisato il leader di. "Stiamo ... per poi andare subito dopo adper intervenire ad un Forum organizzato dall'Economist sulle ... Atene, azione ostile contro la prima consigliera dell'ambasciata italiana. È la sorella di Elly Schlein