Ascolti TV | Giovedì 1 Dicembre 2022 Giappone-Spagna al di sotto dei 5 mln 23 6% | Il Circolo dei Mondiali 12 6% La Germania al 5 6% su Rai Sport Passaporto per la Libertà 11 6%

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Post partita diNella serata di ieri,, su Rai1 l‘incontro deidi Calcioha appassionato 4.953.000 spettatori pari al 23.6% (primo tempo: 4.953.000 – 23.6%, secondo tempo: 5.307.000 – 24.7%; pre e post nel complesso: 4.545.000 – 22%). A seguire Ildeiha ottenuto 2.276.000 spettatori con il 12.6%. Su Canale 5 – dalle 21.48 alle 0.25 – la serie brasiliana Passaparto per laha raccolto davanti al video 1.691.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 539.000 spettatori pari al 3.5% di share (presentazione dalle 21.32 alle 21.53: 502.000 – 2.3%). Su Italia 1 Mi Presenti i ...

In studio, tra gli altri, nella puntata di1 dicembre ci saranno i vicepresidenti della ... Glidel programma di Ilaria D'Amico Ilaria D'Amico aveva dichiarato nel presentare il suo ...A Pomeriggio Cinque , come di consueto, nel corso della puntata di1 dicembre si è passati in un amen da un tema serissimo a una questione leggerissima, vale a ... Pomeriggio 5,in ...