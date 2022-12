Ascolti tv dati auditel Mondiali 2022 ieri sera 1 dicembre | quanto ha fatto la partita Giappone Vs Spagna su Rai 1?

L'Italia è un paese vecchio, dicono i. Vecchio, con poca voglia di fare figli e con sempre meno abitanti. Considerato che abbiamo ...fatto storcere qualche naso - se non altro in termini di......a porgere le proprie scuse alla conduttrice di Pomeriggio Cinque per i giudizi pessimiai suoi ... 'Adesso è diventato, con un operazione completamente sbagliata che donama uccide il ...Spotify ha proposto anche quest'anno la sua funzione Wrapped, che consente di tracciare un bilancio su questo 2022 in chiave musicale.