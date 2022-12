Arsenal e Liverpool al caldo di Dubai | l' agenda del Milan a dicembre

Si è ritrovato a Milanello il Milan, pronto ad affrontare questa lunghissima seconda parte di stagione: ecco il programma di dicembre per la squadra ...Inizia dicembre, così come le sfide amichevoli dei club. Il Milan sarà impegnato alla Dubai Super Cup, due le sfide attesissime, quella contro l'del 13 dicembre e quella contro ilil 16. Entrambi i match saranno trasmessi su Dazn . Il calendario dei rossoneri continuerà con il match contro il PSV che si disputerà il 30 ...Nel mese di dicembre continua il ricco programma di amichevoli dei club di Serie A TIM disponibile su DAZN. Il Milan sarà impegnato con ...Dalla sosta per i Mondiali al ritorno al campionato: i club della massima serie italiana impegnate in amichevole. Il programma delle dirette su DAZN.