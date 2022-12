Arriva The Voice Kids | quando e dove vederlo in tv

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo Theof Italy e TheSenior, arriverà anche The. Il debutto del talent show con protagonisti dei bambini è stato confermato in maniera ufficiale e sono già state svelate le prime novità che riguardano il programma. Pronti a scoprire tutto? Vediamo insieme i dettagli. Theandrà in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici Così come per TheSenior, anche Theandrà in onda su Rai 1. Chi condurrà? Ma ovviamente Antonella Clerici. La presentatrice è stata confermatissima anche in questa nuova versione del noto programma tv. D’altronde, oltre a non essere nuova al pubblico di Thee della prima rete della Rai, non sarà di certo la prima volta che si ...