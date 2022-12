Arriva su Sky Original e Now la serie His Dark Materials | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) A partire dal 21 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW,la stagione finale dellaHis– Queste Oscure Materie. Un finale dignitoso che si conclude con gli ultimi otto nuovi episodi della stagione finale e che mette in evidenza l’avventura fra i mondi di Lyra Belacqua, predestinata eroina protagonista dellafantasy tratta dalla trilogia best seller di Philip Pullman edita da Salani Editore. I primi due dei nuovi episodi debutteranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW il 21 dicembre, come annunciato dal trailer appena rilasciato. Basato su ‘Il cannocchiale d’ambra’, terzo volume della trilogia letteraria, il capitolo finale dellaHBO-BBC andrà tutti i mercoledì su Sky Atlantic in prima serata e sarà disponibile ovviamente ...