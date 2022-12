Armi italiane a Ucraina | governo approva il decreto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Alla fine ilitaliano hato per un altro anno l’invio diall’. Stando a fonti di, infatti, il Cdm hato all’unanimità ilche consente di continuare a inviarea Kiev fino al 31 dicembre 2023.to anche il nuovo provvedimento con nuove misure per Ischia, dopo la tragedia che ha colpito l’isola sabato scorso.to anche il dl ‘salva Lukoil’: amministrazione temporanea per la raffineria di Priolo. DlMezzi, materiali ed equipaggiamenti militari saranno forniti all’, per combattere l’invasione russa, anche in tutto il 2023. Dopo il via libera della Camera, il Consiglio dei ministri hato ...

Scioperi e caos trasporti nelle cittàLe ripercussioni maggiori si avranno sui trasporti. ... Si oppongono infine all'economia di guerra, all'aumento delle spese militari e all'invio di...... arriva anche quello del Consiglio dei ministri al decreto che proroga l'invio die mezzi all'... Le Forze Armate, costantemente impegnate nel costruire le condizioni per una coesistenza ...Proprio tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo potrebbe arrivare sul tavolo del governo il sesto decreto aiuti all'Ucraina: stavolta la necessità manifestata da Kiev, con l'arrivo dell'inve ...“È giunto il momento di iniziare a lavorare per una pace giusta per l’Ucraina”. In un’intervista a Repubblica, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si schiera per la prima volta in mo ...