Argentina-Australia | Scaloni | “Mettiamo da parte i favoritismi e pensiamo solo alla partita”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Ieri è stata giornata di recupero e lo è stata anche per quelli che non hanno giocato molti minuti.all’. Da ora ci alleneremo e avremo un quadro molto più chiaro dei giocatori. Dopo questa valutazioni decideremo la squadra“. Il commissario tecnico dell’, Lionel, è intervenuto così in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022 contro l’, in programma domani alle ore 20. “Bisogna mettere dai presunti iteorici e fare la– ha detto l’allenatore –. L’è una buona squadra. L’approccio sarà simile ad alcune scorse partite, con qualche sfumatura. Loro hanno buoni giocatori ed è sempre difficile affrontarli ...

Le probabili formazioni di Argentina (4 - 3 - 3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister; Julian Alvarez, Messi, Di Maria.