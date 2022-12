Argentina-Australia domani in tv | canale | orario | diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Today.it

In dubbio perin programma sabato, filtra cauto ottimismo circa il suo recupero in tempo per l'ottavo di finale. Fantacalcio.it per Adnkronos...00 Crvena Zvezda - Virtus Bologna 18:45 Fenerbahçe - Real Madrid 19:00 algiris - Panathinaikos Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Olanda - Stati Uniti 20:00... Argentina-Australia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming E poi ovviamente l'Australia, la più outsider del lotto ... abbastanza per meritarsi di poter sfidare in campo l'Argentina di Messi. Da segnalare anche la Polonia che, seppur col fiatone, riscatta ...Sabato 3 dicembre alle ore 20 l'Argentina sfida l'Australia negli ottavi di finale dei Mondiali, le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.