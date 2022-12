Anziani | oltre 3 | 5 milioni assumono 10 farmaci al giorno | ecco il video-tutorial per un uso corretto e sicuro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In Italia 2su 3ognialmeno 5con diversi principi attivi e 1 anziano su 4 (3,5di persone) ne utilizza addirittura 10. È la “politerapia”, un fenomeno in aumento, correlato all’invecchiamento (oggi in Italia gli over-65 sono14) e alla compresenza di più malattie croniche che interessa il 75% degli over-60 e la quasi totalità degli ultra 80enni. Ma questo “rituale quotidiano” è tutt’altro che facile e può comportare problemi di aderenza al trattamento, confusione tra le diverse medicine da assumere, così come il rischio di eventi avversi o di ridotta efficacia della terapia dovuta a interazioni trao tra questi e i nutrienti assunti con la dieta. L’iniziativa di ...

Agenzia ANSA

... quale la tutela deglia tutto campo, potrebbe costituire una strada da percorrere ... Ciò,a colpire direttamente le fasce di popolazione che oggi sono più anziane, costituisce un vero e ...7,8 milioni di persone sono state registrate come rifugiati in tutta Europa, mentre altri 6,5 ... Il gelo e le temperature estreme si abbattono su, bambini, donne e uomini in fuga, già ... Farmaci: oltre 3,5 milioni anziani ne assumono 10 al giorno - Salute & Benessere PASIANO - Rosa Boer è stata una delle tante vittime pordenonesi della pandemia. Abitava a Cecchini di Pasiano e aveva 88 anni quando è morta, il 26 febbraio del 2021 ...Eppure, gli anziani non si muovono abbastanza e sono «pigre» soprattutto le donne non più giovanissime: le over 75 hanno il 30 per cento di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei ...