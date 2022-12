Antonino Spinalbese fa delle richieste a Oriana Marzoli e Giaele De Donà

Fanpage.it

... incinta al settimo mese, ricoverata durante la vacanza a Dubai: 'Non riuscivo a respirare' Leggi anche > Micol Incorvaia e la gaffe con Belen Rodriguez: ecco cosa ha detto ad...... 'Mi ha detto così...' GFVip, Alberto De Pisis rientra nella casa e fa subito scoppiare una discussione: la battuta di troppo Gf Vip, 'usa e scarica una donna e lei passa per put**... Antonino Spinalbese avrebbe avuto il Covid al GF Vip, la rivelazione di Giaele De Donà Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha messo in atto una nuova strategia, fatta di test per capire se Micol Incorvaia ha un interesse genuino nei suoi confronti.Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha deciso di mettere in atto uno scherzo improvviso ai danni di Oriana Marzoli, che non l'ha presa benissimo. Durante il momento della ...