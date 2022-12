Antonino ha avuto il covid e non è stato isolato? E’ bufera sui social contro il GF VIP

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una rivelazione pesantissima fatta da Giaele questa notte, ha scosso moltissimo il pubblico che stava seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 7. Che cosa è successo? Parlando con Oriana eSpinalbese, la bella miliardaria si è lasciata scappare una rivelazione molto pesante. Da quello che gli spettatori hanno ricostruito, i tre stavano chiacchierando e raccontando degli aneddoti, come si vede anche in un video diventato virale nelle ultime ore. Poi Giele si è fatta scappare una frase che lascia tutti senza parole: “Quella volta che tu avevi il” ha detto a vippona riferendosi appunto ad. Le parole di Giaele farebbero capire che ancheSpinalbese, come gli altri concorrenti, hail. Non è la prima volta che il pubblico avanza questa tesi. ...

La Rodriguez ha avviato un'altra relazione amorosa importante, quella conSpinalbese . Insieme al concorrente del GF Vip 7, Belen hala sua seconda figlia, Luna Marì . Questo non ha ...Adesso però è Giaele a lanciare una bomba non indifferente: anche un altro concorrente avrebbeil Covid, ma sarebbe rimasto in Casa. Nelle passate ore, durante una chiacchierata cone ...Il flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è giunto al capolinea. Dopo alcune notti di fuoco l'hair stylist non ne ha voluto più sapere nulla e ha deciso di mettere ...Oriana Marzoli, dopo aver passato la notte con Antonino Spinalbese, allarma i fan del Grande Fratello Vip rivelando di avere il ciclo in ritardo.