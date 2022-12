Anticipazioni puntata Domenica In di domenica 4 dicembre 2022 | ospiti e temi

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La dodicesimadiIn si svolgerà il 4, su Rai 1, subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 in cui, Amadeus, renderà noti i nomi dei Big del prossimo Festival di Sanremo. Come sempre, al timone della conduzione dello storico programma dellapomeriggio, vi sarà Mara Venier che, recentemente, è stata confermata anche come conduttrice della nuova edizione. E dopo lo stop forzato della scorsa settimana, a causa delle partite dei Mondiali di Calcio, ritorna l’appuntamento atteso da milioni di italiani in formato diretto. Ecco i dettagli e glidelle nuovaIn, la messa in onda e glidella dodicesimaCome dicevamo ...