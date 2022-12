Ant-Man and the Wasp | Quantumania | un nuovo video regala sequenze inedite del film Marvel

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Undedicato ad Ant-Man and theripercorre la storia di Scott Lang equalche scena inedita. L'evento CCXP hato undedicato alla storia del supereroe interpretato da Paul Rudd che anticipa l'arrivo nelle sale di Ant-Man and thein cui appare anche Kang. Ilato dedicato al lungometraggio che debutterà nei cinema il 17 febbraio 2023 ripercorre la storia di Scott, dando particolare enfasi al suo legame con la figlia e all'importanza avuta in Avengers: Endgame. Ilche anticipa qualche scena di Ant-Man and thesi conclude con Kang, interpretato da Jonathan Majors, che dichiara: ...

3 sarà il secondo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe dopoand the Wasp: Quantumania e arriverà nelle sale il 5 maggio 2023 . Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai ...Il 15 febbraio arriva nelle saleand the Wasp: Quantumania , film che apre la 5ª fase del Marvel Cinematic Universe . Un nuovo film di Sam Mendes è sempre un evento, e tale sarà Empire of ...Direttamente dal Brazil Comic Con arriva un nuovo video speciale per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo film della serie dedicata a Scott Lang e ai supereroi “quantici” nonché primo film della ...Volete saperne di più riguardo ai film in uscita per Disney nel nuovo anno Ecco il listino del 2023. I nuovi Marvel: Ant-Man, Guardiani della Galassia e... Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una ...