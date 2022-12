Anderlecht | ecco il nuovo allenatore | lascia la Premier

Calcio a 5 Live

Commenta per primo L'ha annunciato Brian Riemer come nuovo allenatore. Il danese arriva dal Brentford dove era assistente di Thomas Frank .Infatti, già nel 2019 ha esordito in Champions League, ma da allora è stato girato a Spal, Venezia, Basilea e, dove è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma senza mai ... #UCLfutsal, clamorosa eliminazione del Barça di Velasco. Ecco la Final Four Erano partiti in cerca di fortuna ora rientrano alla base cambiando i propri programmi, tra emigrati eccellenti e casi particolari Capita di sbagliare ...Il Bari ha in rosa uno dei talenti più promettenti in Italia, ovvero Walid Cheddira: De Laurentiis trova il suo erede grazie all'Inter ...