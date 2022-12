“Amici” | guai in vista per i cantanti in gara | cosa succede nella puntata di domenica 4 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) News Tv. Ladiche andrà in onda la prossima, 42022, sarà colma di sorprese per gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Ospiti in studio Il Volo e Anbeta, che dovranno giudicare le prove dei ragazzi rispettivamente di canto e di ballo. Il risultato ha decretato i vincitori che si esibiranno durante il Capodanno in TV su Canale 5 in diretta il 242022. Una bella opportunità per ben tre allievi. Mai ragazzi dovranno anche fare i conti con le pesanti punizioni scelte dagli insegnanti di canto dopo i loro comportamenti inopportuni.li aspetta? “”, le anticipazioni delladi2022: le sfide Gianmarco è finalmente rientrato in classe, ...

Insieme alla Run For Children si potrà correre anche con glia quattro zampe nella Dog for ... mezzo kg di sostanze stupefacenti nascoste in casa: neiun 55 enne incensurato Posted on 18 ...Non bastavano iin casa, con il processo chiesto per Agnelli e altri 11 membri del cda della Juve, ora anche in ... la legge è uguale per tutti… per glisi interpreta e per i potenti ...Battere l’HDL Nardò per cercare continuità. La Tassi Group del coach Spiro Leka stasera (ore 20.45) anticiperà il match contro i pugliesi con l’obiettivo di cercare ...Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per un nuovo confronto tra Gemma e Marco. I due ex fidanzati si ritroveranno "faccia a faccia" poco ...