Amici 22 | Mattia Zenzola preso in giro dagli altri ballerini della scuola? “Ho capito cosa vi infastidisce di me!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 2 dicembre 2022), dopo la scorsa edizione, questo anno si sta prendendo la sua rivincita diventando il personaggionuova edizione di22 non per il talento ma per le polemiche ed i musi lunghi.22,in? “Vi dà fastidio che io abbia i fan!” Il ballerino di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.