Amici 22 anticipazioni | è caos in studio | Maria De Filippi senza parole

22: nuove sfide in puntata Innanzitutto c'è stata la sfida di Gianmarco , la cui maglia è in sospeso da una settimana. Alessandra Celentano aveva chiesto a Raimondo Todaro di ...Stando dunque alledi22 di domenica 4 dicembre alcuni dei ragazzi violeranno di nuovo il regolamento. In particolare si tratta di NDG, Wax, Piccolo G e Tommy Dali che hanno fatto ...Spuntano le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 22 che riserverà numerose sorprese. Grande caos in studio: Maria de Filippi non ci può credere.Un Altro Domani, anticipazioni di venerdì 2 dicembre della soap opera che racconta le vicende delle due protagoniste, nipote e nonna, che vivono la ...