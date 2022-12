America’s Cup e spionaggio legalizzato | le ultime novità sugli equipaggi Le manovre di Luna Rossa e la scuffia di New Zealand

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LaCup ha vissuto per oltre un secolo sul romanticismo di spie che osservavano in incognito gli avversari per scoprire segreti e cercare di acquisire dei vantaggi. In occasione della prossima edizione, che andrà in scena nel 2024, loè statoper la prima volta nella storia e così una serie di operatori e fotografi è dislocato nelle varie città per raccontare gli allenamenti dei singolie informare tutti gli avversari. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che sdogana il concetto di segretezza e mistero che ha fatto la storia della competizione sportiva più antica al mondo. Ad esempio sappiamo cheè tornata in acqua a Cagliari con il suo prototipo dopo che l’albero si era rotto qualche settimana fa in fase di armo. Ineos ...