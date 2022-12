Ambra Angiolini ha la ricetta per l’eterna giovinezza | “Scorri per gli ingredienti”

Youbee Magazine

Sono gli Highlander di X Factor 2022 : 5 ballottaggi, tutti superati. Fino ad arrivare alla finalissima , che li vedrà tra i quattro protagonisti. Sono i Tropea , band del roster di, che anche ieri sera sono finiti allo scontro finale - nella semifinale dello show, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand - giocandosela fino all'ultimo ...... per nulla toccato dal rimprovero di Fedez, ha replicato: Fedez ha ribattuto: Le lacrime di Fedez A questo punto, si è intromessa anche: Prima di finire in lacrime e accogliere gli ... Ambra Angiolini, storia d'amore distrutta così: "Nell'auto ha scoperto che..." Sei volte al ballottaggio a X Factor e sei volte salvi. Anche giovedì sera i Tropea, band milanese, ultimi ancora in gara del team di Ambra Angiolini, si sono salvati al fotofinish, e ne hanno fatto l ...Fino ad arrivare alla finalissima, che li vedrà tra i quattro protagonisti. Sono i Tropea, band del roster di Ambra Angiolini, che anche ieri sera sono finiti allo scontro finale – nella semifinale ...