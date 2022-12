Altra batosta per il Pd | il sondaggio che gela la sinistra

BrindisiReport

TALLINN (ESTONIA) - Dopo la bruttarimediata contro Bologna, arriva un'pesante delusione per la Happy Casa Brindisi che in Estonia perde contro la capolista Kalev Cramo ed è eliminata dall'Europe Cup. La partita vedeva i ...Banchero in azione contro Atlanta ORLANDO MAGIC - ATLANTA HAWKS 108 - 125partita da 20 punti per Paolo Banchero,per gli Orlando Magic, ora 5 - 17 di record, terzo peggiore ... Dominio totale della Virtus: al PalaDozza altra batosta per la Happy Casa Brindisi L’insegnante ha chiarito di non aver realizzato il suo intento iniziale solo per non danneggiare gli altri alunni di Amici. Ha quindi confermato di aver preso una decisione: dovranno scontare una ...A est continua la sfida tra Boston e Milwaukee: Giannis trascina i Bucks al successo contro i Knicks. Fontecchio in campo per 11' con Utah: 3 punti nel successo coi Clippers ...