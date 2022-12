Allerta meteo in Toscana | Campania e Puglia Weekend con maltempo forte e neve

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Perturbazioni diffuso sull'Italia, con fenomeni più intensi su coste tirreniche e aree ioniche. Nevicate su tutto l'arco alpino dagli 800 metri, localmente fino a quote ...

La permanenza presso le strutture ricettive durerà fino a revoca, che sarà disposta in coerenza con gli avvisi di criticità e di". A garantire l'ordine pubblico e a scongiurare gli atti ...Perturbazioni diffuso sull'Italia, con fenomeni più intensi su coste tirreniche e aree ioniche. Nevicate su tutto l'arco alpino dagli 800 metri, localmente fino a quote ...Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica e criticità ...RIETI - Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che ...