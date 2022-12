Allerta meteo in 9 regioni | evacuazione di massa a Ischia

(Di venerdì 2 dicembre 2022)gialla per ilin 9italiane nella giornata di sabato 3 dicembre. L’ha diramata la Protezione civile. Sull’isola di, dopo la frana del 26 novembre a Casamicciola, sono state evacuate circa mille persone prima che succeda un’altra tragedia. Leinteressate dall’per domani 3 dicembre sono Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. Secondo le previsioni, infatti, una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama verso l’Italia correnti meridionali umide e instabili, che causeranno un moderato peggioramento sulletirreniche da stasera 2 dicembre. Fenomeno che però sarà in estensione a Sicilia e Calabria domani, 3 dicembre. Sabato 3 dicembre è prevista ...

... in un silenzio irreale ha preso il via l'evacuazione delle zone rosse di Casamicciola dove circa 1300 persone sono state invitate a lasciare per stanotte le loro case per l'gialla e la ...Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezionedel sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta di colore Giallo valido a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia ...Allerta meteo della Aereonautica Militare e della Protezione Civile per la giornata di sabato 3 dicembre: previste “abbondanti nevicate”.