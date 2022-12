Albano Carrisi nella bufera | dopo l’amante sputano debiti | ora parla la Lecciso

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nei giorni scorsi si èto tanto di Al Banoe della sua presunta amante. Si tratterebbe di una donna spagnola che ha confessato che lei e il cantante hanno avuto una storia lunga tre anni. Non contenta, direttamente in tv ha rivelato anche particolari intimi su loro due, lasciando intendere quantofosse L'articolo proviene da KontroKultura.

Parla: 'Sono un nonno simpatico e un vecchio gagliardo. Con Loredana Lecciso va una meraviglia!' - guarda QUEI 30 MILA EURO… - Ma i guai con la spagna non sono finiti. In questi ......stato con lui per tre anni Ancora una volta stupisce tutti di Francesca Bloise 30 Novembre 2022 Al Bano e la sua vita al centro del gossip Negli ultimi tempi impazza il gossip su Al Banoe ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Fine d’anno travagliata per Al Bano. Il leone di Cellino San Marco sta affrontando una presunta amante (Patricia Donoso, avvocata) e un presunto debito con un conduttore televisivo – foto | video Vide ...