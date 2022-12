Agnelli intercettato | «Non era solo il Covid | abbiamo ingolfato la macchina»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) «Leo, la Juventus è quotata in Borsa, è della famiglia. Vuoi che succeda il finimondo per due stipendi?». Così l’ex direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, rispondeva al difensore bianconero Leonardo Bonucci a proposito a proposito della “prima manovra stipendi”. Poi ci sono le plusvalenze “gonfiate” nella compravendita di giocatori. «Dobbiamo essere aperti su L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

L'ex direttore sportivomentre parla con il giocatore Juve. Mentre Cherubini ammette: "Ho avuto sere che ... la Juve è quotata in borsa, appartiene agli, che cosa può mai succedere ...GLI ELEMENTI Uno degli elementi che hanno convinto il Gip a non accogliere le misure cautelari e interdittive per Andreae gli altri dirigenti della Juventus è una frase del direttore ...Nuovi documenti dell'inchiesta Prisma. Un'altra intercettazione: "Meno male che Ronaldo non ha fatto pizzini pericolosi" ...La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene. Il ds intercettato: "Per fortuna ci siamo fermati". Fair play finanziario nel mirino anche in Europa ...