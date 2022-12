Agenda annuale di eventi e manifestazioni culturali | il 22 dicembre la presentazione del progetto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 22alle ore 11.00, presso la sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, si terrà l’incontro pubblico per la condivisione deldi “deglie delledella Città di Benevento”. Il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, e l’assessore al Turismo, Attilio Cappa, invitano tutti gli operatori, che svolgono attività sul territorio nell’ambito culturale e turistico, a partecipare all’incontro accreditandosi agli indirizzi e-mail cultura@comune.benevento.it e turismo@comunebn.it, entro e non oltre il 15, mediante l’invio del modulo di adesione presente nell’avviso pubblicato sulla pagina Cultura del sito ...

TV Sette Benevento

WHITEPAPER Mobilità sostenibile: una guida a progetti, incentivi e ruolo chiave di sharing e veicoli elettrici Scarica il Whitepaper Allo stesso tempo, si è registrata una riduzionedell'...... l'di dicembre 2022 è ricca di appuntamenti. Oggi, 1 dicembre 2022, si sono incontrati il ... Lo stesso giorno a Roma, è previsto l'eventosul Pnrr, organizzato congiuntamente dalle ... Agenda annuale degli eventi e delle manifestazioni culturali, il 22 dicembre si presenta il progetto (FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Il capitale umano è un fattore chiave di successo per gli obiettivi Sdgs (Sustainable Development Goals) definiti dall’Agenda 2030. Quanto le persone si sentono coinvolte n ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...