Aeroporti Puglia | bene gara collegamento ferroviario scalo Salento

Soddisfazione per l'avvio della procedura e' stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, per il quale 'il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l'aeroporto del Salento rappresenta un'infrastruttura strategica'. La gara ha un valore di 70 milioni di euro, di cui 52 milioni finanziati con i fondi del PNRR. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la procedura.