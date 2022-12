Addio all’archistar Meinhard von Gerkan | realizzò la Nuova Fiera di Rimini

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’architetto tedescovon, considerato in Germania un archistar, titolare di uno dei più attivi studi di progettazione, con numerose realizzazioni caratterizzate da un pacato modernismo talora tradotto in forme altamente tecnologizzate, è morto mercoledì 30 novembre ad Amburgo all’età di 87 anni. Ha disegnato musei, fabbriche, teatri, ponti, alberghi, sale da concerto, municipi, aeroporti e stazioni ferroviarie. Si deve al suo genio creativo l’Hauptbanhof di Berlino, uno dei più articolati crocevia ferroviari d’Europa, strutturata su cinque livelli e coperta da un’arcata di vetro, inaugurata nel maggio 2006. In Italia nel 2002la costruzione delladi: il progetto consiste in 16 padiglioni espositivi di 6.000 mq l’uno (lunghi 60 m e privi di ...