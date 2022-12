Ad Acquedotto Pugliese un premio per i risultati di bilancio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) BARI (ITALPRESS) – Per il quarto anno consecutivo,(AQP) torna a fregiarsi del “Industria Felix – L'Italia che compete”, organizzato da Industria Felix Magazine (supplemento de Il Sole 24 Ore) in collaborazione con il Cerved, tra le principali agenzie di rating in Europa. Il riconoscimento, rivolto a sottolineare le migliori performance gestionali delle società con sede legale in Italia, è stato assegnato ada seguito di un'indagine condotta, sulla base di criteri oggettivi, su una platea di migliaia di aziende, da cui sono risultate vincitrici 203 società.AQP è stata insignita dell'Alta Onorificenza dialIndustria Felix 2022, in relazione aldell'anno 2020 risultando “performante ...