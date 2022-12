Accuse alla Juventus | scoppia il “caso” Romero | “La Serie A fa schifo al mondo intero”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo le dimissioni di Agnelli e di tutto il CDA, in Italia e all’estero, non si fa altro che parlare del. Ogni giorno si trovano nuove dichiarazioni che provano a far chiarezza o accusano i bianconeri. Infatti, sui propri social, Paolo Zillani ha pubblicato un post accusando duramente la: “Laha vinto campionati in cui il suo direttore sportivo, Paratici, dove faceva (dice lui stesso) il direttore sportivo di Sassuolo. Atalanta, Sassuolo, Genoa. La bellezza dellaA italiana, che guardafaalSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport ...