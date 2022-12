A teatro con Simona Atzori | mercatini di Natale | ecco cosa fare nel weekend del 3 e 4 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colornel, tra appuntamenti ed eventi su tutto il territorio:gli eventi del fine settimana del 3 e 4. Una guida pratica per sceglierenelscegliendo tra le proposte e gli appuntamenti del territorio. Tante sono infatti le alternative in questo primo fine settimana di novembre:... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vita

...Futura Energie lavoriamo e produciamo energia prodotta da fonti rinnovabili stando al passoi ... entrambi nati nel territorio circostante, proiettato nella Sala deldi Palazzo della Corgna , ...... gli appuntamenti pomeridiani che si inseriscono nel palinsesto ad arricchire il già nutrito calendario di eventi deldiretto da Livia Pomodoro. Sarà Gaia Aprea,la sua Giovanna d'Arco da ... I diritti delle persone con disabilità spiegati a teatro Subito la risposta dell’ufficio stampa: “Come no, c’è Milan-Roma. Mi mandi un fax con la richiesta”. Io sono andato alla scuola di teatro che avevo fatto anni prima, sempre al Piccolo Teatro di Milano ...Imperdibile appuntamento questo weekend al Teatro Giulanco di San Cesareo dove l’associazione ‘Marionette senza fili’ sarà in scena sabato 3 e domenica 4 dicembre (sabato ore 21 e domenica ore 18). Do ...