Nicola Porro

...del porto per continuare a essere competitivo nel sistema di scali e per accogliere le mega -...demolizione di un tratto dell'attuale opera foranea e la realizzazione di un nuovo segmento di 4.......del porto per continuare a essere competitivo nel sistema di scali e per accogliere le mega -...demolizione di un tratto dell'attuale opera foranea e la realizzazione di un nuovo segmento di 4.... “200 navi con documenti falsi”. Spunta la tattica di Iran e Venezuela Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite quando un'enorme onda si è schiantata durante una tempesta contro una nave da crociera, proprio mentre quest'ultima salpava dalla punta più meridional ...Il nuovo gioiellino di Recep Tayyip Erdogan è una nave di settima generazione con una profondità massima di perforazione di 12.200 metri. Il presidente turco l'ha inaugurata lo scorso settembre. E l'h ...