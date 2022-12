Wednesday | Jenna Ortega ha coreografato il ballo nella serie Netflix

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Insi è esibita in una delle scene di punta della. L’iconicoè diventato virale sul web e l’attrice rivela che lo halei stessa. I movimenti sono stati pianificati da lei solamente pochi giorni prima che Tim Burton filmasse la sequenza. Nel video qui sottocommenta la scena assieme ad alcuni membri del cast. La sequenza si mostra ricca di dettagli, dinamica e intrattenente. Guardandola sembrerebbe inverosimile che l’interprete di Mercoledì Addams fosse “molto insicura” nel filmare la performance eppure queste sono state le sue parole. Aggiunge ridendo: “l‘ho coreografata io stessa e penso che sia molto palese che non sono una ballerina o una ...

