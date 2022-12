Wanda Nara | costume sgambato e super scollato | le ‘bocce’ esplodono

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sempre più seducente e ammaliantesi mette in posa e infuoca subito il web, l’attillato eintero evidenzia curve spettacolaricon le sue forme mozzafiato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Corriere dello Sport

Colpo di scena, l ennesimo, nella storia d amore trae Mauro Icardi . Stando alla stampa argentina, la showgirl sarebbe incinta del sesto figlio, il terzo da Maurito, ragion per cui i due sarebbero tornati insieme dopo i tira e molla degli ...Continua la soap trae Mauro Icardi, tra post su Instagram cancellati, interviste e confessioni. E gossip. Secondo la stampa argentina, l'influencer e il giocatore starebbero addirittura cercando un figlio. ... Maxi Lopez non si nasconde, passerà il Natale con Wanda Nara: "Ecco cosa faremo" Per lanciare la sua nuova linea di costumi da bagno Wanda Nara ha deciso di pubblicare un nuovo set di foto davvero provocanti.Secondo il quotidiano Caras la showgirl aspetterebbe un figlio dal marito Mauro Icardi, e sarebbe questa la ragione della riconciliazione alle Maldive. Il mistero si infittisce ...