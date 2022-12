Wall Street fa retromarcia e anche le Borse europee rallentano Inflazione Usa nelle attese

Milano Finanza

Prende sempre più piede l'ipotesi di un rallentamento del ritmo di crescita dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Un'ipotesi avanzata da diversi analisti e che ora trova conferma nelle parole del ...***: avvio piatto ( - 0,05%) dopo il rally di ieri (RCO). 01 - 12 - 22 15:32:32 (0457) 0 NNNN The Street 30 Novembre: le news da Wall Street Negli Stati Uniti il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 26 novembre, è sceso di 16.000 unità a 225.000 Apertura ...Le Borse europee proseguono in stabile rialzo dopo l'avvio debole di Wall Street. L'attenzione si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali in tema di politica monetaria, con i rendimenti d ...