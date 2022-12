Vlahovic e il gossip | sarebbe questa la motivazione del mancato utilizzo?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dusan, attaccante della Serbia e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, cominciando con lo smentire le voci relative a presunti tradimenti di natura adulterina all’interno dello spogliatoio e un clima teso: secondo alcune voci,avrebbe una relazione con la moglie del secondo portiere Predrag Rajkovic.questo il motivo delL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::spegne il. Le dichiarazioni del serbo, la Juventus bussa alla porta della Fiorentina, la Juventus ci prova per l’attaccante della Fiorentina, il Milan pronto ad offrire 90 ...

Sarebbe questo il motivo del mancato utilizzo della punta Ecco le parole diLe parole diin conferenza stampa: 'Prima di tutto, mi dispiace molto che dobbiamo iniziare la ...MONDIALI: SERBIA,SMENTISCE RELAZIONE CLANDESTINAserbia - BELGRADO, 30 NOV - Dusan, attaccante della nazionale serba e della Juventus, ha seccamente smentito le notizie diffuse da alcuni media in Serbia su una sua presunta ...Il ct della Serbia lancia lo juventino, che spera in un posto da titolare contro la Svizzera. Vietate a tutti i serbi risposte sul tema politico ...Non è un Mondiale facile per Dusan Vlahovic. Ci si aspettava tanto dall'attaccante della Juventus. A mandarlo ko pubalgia e il ...