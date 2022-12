Vivi il Natale | i prodotti della tradizione toscana protagonisti di una gustosa campagna natalizia

Pinerolo News

Presso il bene del Fai, corsi di scrittura medioevali, concerti, degustazioni della tradizione, il presepe in cartapesta e la ......per le Feste e di conoscere le procedure seguite ed i costi per animare Siena durante. Da ...della delega al commercio ha cercato di fare chiarezza sul ruolo svolto dall'associazione... VIVI IL NATALE DI AUTOINGROS TRA LA FESTA DELL'USATO E I TEST DRIVE DI ALFA ROMEO TONALE IN COMPAGNIA DI BABBO NATALE Tra le proposte, i classici di sempre e le novità tutte da scoprire: dolci tradizionali, combinazioni gourmet e giochi per i più piccoli ...Un ricco cartellone di appuntamenti che dal 1° dicembre al 15 gennaio accompagneranno le festività natalizie con eventi per tutta la famiglia e per ogni età, in tutto il territorio cittadino: questa s ...