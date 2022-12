Vittoria Deganello | “Sono da sola | all’ecografia è irrispettoso chiedermi dov’è il padre”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 1 dicembre 2022), che si è fatta conoscere dal pubblico Tv per la sua esperienza a Uomini e donne, è in attesa di una bambina, che crescerà da. Maturare questa decisione non è stato semplice, ma è stata una scelta inevitabile nel momento in cui si è conclusa la relazione con il futuro papà. Ad aiutarla in questo periodo è la sua numerosa famiglia, che sta facendo il possibile per sostenerla durante la gravidanza. Ora per l’influencer si avvicina un momento importante per chi è incinta, l’ecografia morfologica, in cui avrà la possibilità di vedere meglio la bimba che è nel suo grembo. In un frangente come questo lei avrebbe voluto avere vicino una persona cara, ma questo non sarà possibile perché l’ospedale in cui sarà eseguito l’esame non lo consente. Vi raccomandiamo... ...