Vittoria Deganello | momento terribile per lei | si tratta della bimba | scoperto in occasione di un’ecografia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 dicembre 2022)sta affrontando da sola un percorso complesso e delicato come la gravidanza che, di solito, è un viaggio di coppia: dopo la rottura con Alessandro Murgia, che l’avrebbe lasciata poco dopo aver ricevuto la notizia dell’arrivo di un nuovo figlio, orasi trova a dover affrontare alcuni ostacoli che, purtroppo, la costringono a ricordare la natura solitaria del suo percorso. L’ultimo fatto accaduto, però, l’ha davvero gettata nello sconforto. In ogni gravidanza ci sono alcuni momenti fondamentali e uno di questi è sicuramente l’ecografia morfologica: sidell’ecografia più importante, che va ad analizzare l’anatomia degli organi e la salute del bambino. Spesso è anche l’per conoscere il sesso del bebè in arrivo (nel caso non si sia ricorsi al test del Dna ...