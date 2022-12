Violenza sulle Donne | ecco il progetto dell’istituto Melissa Bassi di Scampia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Mai per amore: riconoscere i segnali delladi genere”. È il tema delpresentato questa mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “” diproposto dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania e approvato dal Consiglio regionale campano. L’iniziativa prevede 5 incontri in altrettanti istituti scolastici della Campania finalizzati al contrasto e alla prevenzione della. All’iniziativa hanno partecipato il Dirigente Scolastico delDomenico Mazzella di Bosco, la presidente della Commissione Pari Opportunità Natalia Sanna, la criminologa, psicologa e psicoterapeuta Chiara Esposito, l’avvocato Chiara Moscato Mediatrice familiare e dei conflitti interpersonali, l’avvocato Marco ...

Tuttavia, penso che sia importante guardare oltre la retoricaarmi e laarmata e vederle per quello che sono veramente: i frutti amari di una società che si è radicalmente ...Ladonne è una piaga che nel 2022 ha finora causato 104 vittime (una ogni 72 ore) in Italia. Purtroppo ancora una volta nella lista delle donne uccise figura una salentina: Donatella ...OMEGNA- 01-12-2022-- Sarà inaugurata a Bagnella una nuova panchina rossa, simbolo dell’impegno al contrasto della violenza sulle donne. Verrà collocata all’interno del parco dell’Oasi della vita, trov ...Venerdì 2 dicembre alle 19, flash mob a Milano: appuntamento alla sede di RCS Quotidiani per cambiare la narrazione della violenza stradale.