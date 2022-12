Video | Pogba guida | Zulay balla Che classe su Instagram!

La bella Zulay balla in macchina, mentre Paulpensa a guidare: guarda ildella coppia pubblicato sui ...Il mister bianconero punta infatti molto sul rientro di Paul, che sta proseguendo nella tabella di marcia sul recupero dopo l'operazione al menisco del ginocchio destro. Allegri spera di ...Per una volta a ballare non è il Polpo ma la moglie Zulay: il rientro si avvicina e lo si capisce anche dall'umore! (Da Instagram: @zulaypogba) ...Per una volta a danzare non è il Polpo ma la moglie Zulay: il rientro si avvicina e lo si capisce anche dall'umore dei due! (Da Instagram: @zulaypogba) ...