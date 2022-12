Video Mondiali Qatar 2002 | Germania - Costa Rica 4 - 2 | Stephanie Frappart nella storia

Il Giappone firma il colpaccio e batte in rimonta la Spagna per 2 - 1, con le due squadre che possono comunque festeggiare insieme il passaggio del turno. Dopo il vantaggio iniziale di Morata e un ...... giapponesi primi del raggruppamento davanti agli spagnoli e qualificati per gli ottavi, visto il risultato tra Germania e Costa Rica (4 - 2) Di seguito ildegli highlights :(Adnkronos) – La Germania batte 4-2 la Costa Rica in un match dell’ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, disputato all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Per i tedeschi a segno Gnabry al ...(Adnkronos) - Spagna e Giappone agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Germania clamorosamente eliminata, out anche il Costa Rica. Sono i verdetti del Gruppo E dei Mondiali dopo le gare ...