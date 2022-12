Vettosi | “Napoli | offerta dal Messico? Ecco la verità e quanto vale il club”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Fabriziosi sofferma sulla notizia dell’dalper il. L’esperto di economia racconta lailFabrizioha detto la sua sull’dalper il. A Radio Marte, durante ForzaSempre, l’esperto di economia commenta le voci di Milano Finanza sulla potenziale: “Proposta da 1 miliardo di euro? Conosco bene chi ha scritto l’articolo, siamo in contatto costante: è una persona brava e capace, molto seria, ma è pur sempre un giornalista… Mi ha chiamato e mi ha chiesto lumi. In questo momento, gli interessi generali per l’industria del calcio sono tanti. Quando accade ...

AreaNapoli.it

Insigne ha incrociato a bordocampo il brasiliano Juan Jesus, che è stato suo compagno nelnella scorsa stagione. Nella scuola calcio digioca il figlio di un altro ex azzurro, Lucas ...Fabrizio, economista, è intervenuto a Radio Marte in ForzaSempre condotto da Gianluca Gifuni: "Ilpotrà subire le pressioni La verità è che c'è un'azione mediatica, per esempio su ... Napoli ceduto in Messico Vettosi: 'La verità sull'offerta. Ecco quanto vale il club azzurro' L'esperto di economia che in passato ha collaborato con De Laurentiis ha fatto chiarezza sul futuro della società partenopea.Una visita speciale a sorpresa per il Napoli nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la sosta: Lorenzo Insigne è al Konami Training Center di Castel Volturno, dove la squadra (nazionali esclus ...