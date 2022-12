Vent’anni di governi di sinistra?

Leggi su butac

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A volte leggendo le segnalazioni mi viene il dubbio di vivere in una realtà parallela dove le cose funzionano in modo diverso da quello che mi state segnalando. Purtroppo invece per ora mi tocca restare coi piedi per terra, visto che l’unica realtà esistente è quella che condividiamo. È un po’ che volevo fare un fact-checking a quest’affermazione generica che ho visto girare dalle elezioni del 25 settembre, non c’è un post specifico a cui faccio riferimento, è proprio un concetto generale riassunto bene da frasi come questa che possiamo trovare facilmente girando su bacheche dei sostenitori del governo in carica: Lacontesta la manovra del governo… sbaglio o negli ultimi 20 anni hanno governato loro per la maggior parte del tempo? Perché non hanno fatto ciò che vorrebbero fosse fatto dal centro destra? Senza entrare nel dettaglio di manovre di bilancio e ...