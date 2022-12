Venerdì nero per lo sciopero di asili | scuole | Ama e trasporti Poi sabato un corteo insieme allo shopping natalizio

per i romani e sabato ancora più cupo per i negozi del Centro. Monta la protesta a Roma e, domani, arrivano due giornate di fuoco. Le sigle sindacali di base hanno infatti indetto uno ...Non c'è pace per Opzione donna. Anche la formulazione molto restrittiva messasu bianco in manovra potrebbe subire nuove modifiche. La clausola che lega l'uscita anticipata ...decisiva di...