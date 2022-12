Varese | 500 euro a falso tampone positivo per evitare il vaccino contro il Covid | 11 indagati

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bastava aspettare una settimana. Dopo aver ottenuto ilesitodel, si tornava in farmacia per ildillo, che dava ovviamente esito negativo, e il gioco era fatto: Green pass e niente obbligo vaccinale. È questa l’ipotesi della procura di, come raccontato dal quotidiano La Prealpina, che sta indagando su due infermieri e altre nove persone coinvolte che avrebbero organizzato questo stratagemma per ingannare le autorità sanitarie edil. Secondo una prima ricostruzione degli agenti di Polizia che si sono occupati del caso, un intermediario si occupava di fare la spola tra Lombardia e Piemonte, tramite contatti ottenuti all’interno di una presunta rete No vax. Le persone interessate venivano poi ...

... le indagini della Questura disono iniziate nel gennaio scorso, durante una serie di controlli per un altro fascicolo di inchiesta. I flasi venivano pagati circaeuro l'uno, per .... Undici persone sono indagate dalla Procura di, per un giro di tamponi rapidi falsi, pagati circaeuro l'uno, per consentire ai "clienti" di ottenere il Green Pass senza effettuare il vaccino, nel pieno della pandemia. Tra gli indagati ...I test costavano circa 500 euro l'uno ed erano utilizzati per consentire ai clienti di ottenere il green pass.