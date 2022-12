(Di giovedì 1 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, nel cantiere GSI di Guangzhou, è stata, la seconda nave di nuova generazione, gemella diFantasy, in arrivo nei mari italiani nei prossimi mesi e che rivoluzionerà il concetto stesso di viaggio fra l'Italia continentale e la Sardegna, offrendo sullafrada nave da, servizi di bordo di assoluta eccellenza e strumentazioni che rendono il viaggio non solo confortevole e veloce, ma anche totalmente sostenibile. Esattamente come la sua gemellaFantasy, ancheè la nave dei record: 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza, per 69500 tonnellate di stazza. Può ospitare fino a ...

Il Tempo

... la legge elettorale con correzione maggioritarianel 2017: aggregazioni buone per vincere ... Letta e l'alleato M5S in crisi per l'inchiesta: "Questo è il momento di tenere i nervi saldi" ...... la legge elettorale con correzione maggioritarianel 2017: aggregazioni buone per vincere ... Letta e l'alleato M5S in crisi per l'inchiesta: "Questo è il momento di tenere i nervi saldi" ... Varata Moby Legacy, standard da crociera per la tratta Livorno-Olbia Il gruppo MSC entrerà con una partecipazione di minoranza mentre l'omologa del tribunale di Milano al concordato preventivo rilancia il progetto industriale ...In piazza contro il decreto anti-rave varato dal governo di Giorgia Meloni. A Cagliari, in piazza Vittime della Moby Prince, ieri sera è andata in scena la protesta organizzata da Più Europa, Possibil ...